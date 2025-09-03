Presidente Mulino anuncia en Japón la construcción de un gasoducto por el Canal de Panamá

El presidente de la República , José Raúl Mulino, anunció en Tokio, Japón, el inicio del proceso de desarrollo y construcción de un gasoducto por el Canal de Panamá, considerado uno de los proyectos de infraestructura más importantes desde la ampliación con el tercer juego de esclusas.

El anuncio se dio en un foro con la participación de más de 30 empresas japonesas, y contó con la presencia del ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales.

Mulino destacó que este proyecto forma parte del nuevo corredor energético que desarrollará la vía interoceánica y será una de las mayores inversiones en su historia.

Presidente Mulino oficializó en Tokio el inicio del proyecto de un gasoducto

“El gasoducto que hoy anunciamos es una apuesta estratégica de Panamá para seguir siendo un país clave en la economía global, generando desarrollo para los panameños y garantizando la sostenibilidad y competitividad del Canal de Panamá”, afirmó el mandatario. “El gasoducto que hoy anunciamos es una apuesta estratégica de Panamá para seguir siendo un país clave en la economía global, generando desarrollo para los panameños y garantizando la sostenibilidad y competitividad del Canal de Panamá”, afirmó el mandatario.

image

Según los cálculos presentados:

El proyecto generará más de 6,500 empleos en la etapa de construcción y cerca de 9,600 en la fase operativa.

Aportará 160 millones de dólares en ingresos para el Estado durante su construcción y más de 1,500 millones de dólares cada año en la operación.

Representará un valor agregado de 590 millones de dólares anuales en la fase de construcción y alrededor de 2,700 millones de dólares anuales en la operación.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, informó que la Junta Directiva ya autorizó el inicio del proceso de selección de concesionario, el cual se desarrollará en tres etapas: precalificación de interesados, interacción y diálogo con los precalificados, y la selección final. Este proceso, que será transparente y competitivo, iniciará en 2025 y está previsto que culmine en el cuarto trimestre de 2026.

Gasoducto en el Canal de Panamá

image

El gasoducto se integra a la estrategia de diversificación de ingresos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), orientada a ampliar la oferta de servicios sin requerir mayor consumo de agua y fortalecer la posición del país como hub energético y logístico.

La estrategia también contempla el desarrollo de un hub logístico intermodal en la ribera oeste del Canal, que incluirá terminales de trasbordo de contenedores en Corozal y Telfers, áreas de almacenamiento y una nueva carretera que conectará desde el Puente Centenario hasta el Atlántico. Con este anuncio en Japón, Panamá busca atraer inversión internacional y consolidar su rol estratégico en el comercio y la energía a nivel mundial.