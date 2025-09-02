Presidente Mulino llega a Japón en medio de expectativas de inversión y cooperación

El presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, llegó este martes a Tokio, Japón, para cumplir una intensa agenda oficial que busca fortalecer la cooperación bilateral y atraer inversiones hacia Panamá.
Presidente Mulino se reunirá con el primer ministro Ishiba y promoción de inversiones
El mandatario fue recibido en Tokio por Motoyuki Ishize, director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón; el embajador japonés en Panamá, Kazuyoshi Matsunaga, y el embajador panameño en Japón, Walter Cohen.
Durante los encuentros, Panamá promoverá grandes proyectos de infraestructura, entre ellos el gasoducto por el Canal de Panamá, los avances de la Línea 3 del Metro, el tren Panamá–David–Frontera y futuros desarrollos portuarios. También se destacarán las ventajas del registro de naves panameño, uno de los más importantes del mundo.
El próximo 6 de septiembre, Mulino participará en la celebración del Día Nacional de Panamá en la Expo 2025 de Osaka, evento internacional que reúne a más de 150 países y espera la visita de 28 millones de personas. Panamá participa con su propio pabellón bajo el lema “Salvando Vidas”, resaltando su compromiso como país carbono negativo.