Vacantes en el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá para el mes de septiembre 2025

Consorcio del Cuarto Puente abre empleos en agosto: soldadores, abogados, operadores y más. Postúlate en empleospanama.gob.pa.

Consorcio Panamá Cuarto Puente
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Consorcio del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció nuevas oportunidades laborales para el mes de agosto, como parte de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

Las vacantes están disponibles a través del portal oficial Empleos Panamá, administrado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL). Este portal permite registrarse, crear un perfil, subir el currículum vitae y postularse directamente.

Nuevas vacantes para el Cuarto Puente sobre el Canal

consorciocuartopuente (2).jpg

Cómo postularse:

  • Ingresa a www.empleospanama.gob.pa.
  • Regístrate (o inicia sesión).
  • Busca “Consorcio Cuarto Puente”.
  • Explora las vacantes.
  • Carga tu CV y postula.

Empleos disponibles en septiembre:

  • Ingeniero de Control de Calidad: B/.2,000 mensuales.
  • Topógrafo: B/.1,300 – B/.1,500 mensuales.
  • Capataz: B/.1,600 – B/.1,800 mensuales.
  • Reforzador: B/.7 por hora.
  • Carpintero: B/.7 por hora.
  • Ingeniero Civil: B/.1,800 – B/.2,000 mensuales.
  • Banderillero: tiempo completo en Ancón, Panamá.
  • Ingeniero Topógrafo: B/.1,000 – B/.1,500 mensuales.
  • Electricista: B/.7 por hora.
  • Operador de equipo pesado de primera: tiempo completo en Ancón.
  • Ayudante General: B/.5 por hora en Ancón.
  • Laboratorista de Concreto: B/.1,500 mensuales en Ancón.
  • Timekeeper: B/.1,500 mensuales.
  • Diseñador Estructural: B/.1,250 – B/.1,500 mensuales.
  • Coordinador de Compras: B/.1,200 mensuales.

Para ver la lista completa de vacantes, accede directamente al portal en: empleospanama.gob.pa

En esta nota:
