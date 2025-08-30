Segunda vacaciones del 2025, según el calendario escolar del MEDUCA

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) mantiene en su calendario las fechas de vacaciones escolares del segundo trimestre del año lectivo 2025. Según el calendario, el receso escolar se realizarán del lunes 15 al viernes 19 de septiembre, ofreciendo un período de descanso a estudiantes y docentes en todo el país.

Este receso forma parte de la organización académica anual, que contempla pausas estratégicas después de cada trimestre para promover el bienestar y el rendimiento de la comunidad educativa. El segundo trimestre, que comenzó el 23 de junio, culminará el viernes 12 de septiembre tras 14 semanas reglamentarias de clases.

Fechas claves del tercer trimestre 2025 y vacaciones

Vacaciones escolares - MEDUCA Telemetro Reporta

De acuerdo con el calendario escolar oficial, el tercer trimestre del año lectivo 2025 se extenderá desde el lunes 22 de septiembre hasta el viernes 30 de diciembre. En este periodo se completarán las semanas de clases restantes, se aplicarán evaluaciones finales y se desarrollarán actividades institucionales de cierre.

El proceso de balance académico y los actos de graduación están programados entre el lunes 22 y el martes 30 de diciembre, marcando oficialmente el fin del año escolar 2025.

El MEDUCA subrayó que estos espacios de descanso son fundamentales para fortalecer la salud mental, el aprendizaje y la motivación de los estudiantes y del personal docente antes del inicio del tercer y último trimestre.