Panamá adquiere cuatro aeronaves A-29 Super Tucano de Brasil para el SENAN

Durante la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a Brasil, en el marco de la reciente incorporación de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur) como Estado Asociado, se concretó la compra de cuatro aeronaves A-29 Super Tucano , fabricadas por la empresa brasileña Embraer, para el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

Estas aeronaves serán utilizadas para reforzar el patrullaje costero y las operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en territorio panameño.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Brasil se sumará al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, tras visita del presidente Mulino

Nuevos acuerdos entre Brasil y Panamá

Durante la visita también se firmaron dos memorandos de entendimiento:

El primero, entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil.

El segundo, entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil.

Durante el viaje el presidente José Raúl Mulino concretó el regreso de la empresa Chiquita a la provincia de Bocas del Toro, lo que generará 5 mil vacantes en dos etapas.