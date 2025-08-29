Empresa Chiquita regresa a Panamá: ¿cuántas vacantes se abrirán en Bocas del Toro?

Durante el viaje oficial del presidente José Raúl Mulino a Brasil, se concretó el regreso de la empresa bananera Chiquita a la provincia de Bocas del Toro, lo que generará 5 mil vacantes en dos etapas, tras haber cesado operaciones hace unos meses debido a una huelga indefinida de sus excolaboradores.

Según el acuerdo, en la primera fase se contratarán 3 mil nuevos empleados, mientras que en la etapa de recuperación se abrirán otros 2 mil puestos de trabajo.

El Memorando de Entendimiento firmado entre el Gobierno Nacional y Chiquita contempla una inversión de 30 millones de balboas para reactivar la producción en 5 mil hectáreas de tierras bananeras, con miras a la exportación. La meta es reiniciar operaciones a más tardar en febrero de 2026.

Chiquita justificó su decisión de volver a operar en el país por la confianza en el Gobierno Nacional, la seguridad jurídica y el valioso recurso humano panameño.