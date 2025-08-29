Pago de B/.450 en el Programa de Pasantía Panamá 2025: requisitos y edad para aplicar

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de ley N.° 29-25, que crea el Programa de Pasantía , con el objetivo de incentivar la generación de oportunidades laborales para jóvenes panameños en el sector privado.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El plan está dirigido a jóvenes de 18 a 25 años, así como a menores de edad que ya cuenten con título de educación media, ya sea en formación universitaria, vocacional o técnica.

Según el proyecto, la iniciativa busca que los participantes desarrollen capacidades, experiencia práctica y oportunidades de inserción laboral formal, además de contribuir a la reducción del desempleo juvenil en Panamá.

Requisitos para participar en el Programa de Pasantía

Tener entre 18 y 25 años (o ser menor con título de educación media).

Proceder de la educación media, universitaria, vocacional o técnica.

Ser aceptado por una empresa o entidad registrada en el programa.

Participación de empresas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1961145696016289960&partner=&hide_thread=false La ministra de Trabajo confía en un acuerdo para el retorno de Chiquita a Bocas del Toro, con el fin de generar empleo y evitar otra crisis.https://t.co/NagPtIm4FD — Telemetro (@Telemetro) August 28, 2025

El Programa será voluntario y podrán inscribirse empresas y entidades no lucrativas, nacionales o internacionales, con sede en Panamá. El número de pasantes dependerá del tamaño de la planilla:

Empresas con hasta 50 empleados: hasta 2 pasantes.

De 51 a 100 empleados: hasta 4 pasantes.

Con 200 o más empleados: hasta el 3% de su fuerza laboral.

El proyecto aclara que los pasantes no pueden sustituir empleos formales. Si una empresa desea exceder el número permitido, deberá solicitar autorización al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Pago y condiciones