Pago de B/.450 en el Programa de Pasantía Panamá 2025: requisitos y edad para aplicar

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de ley N.° 29-25, que crea el Programa de Pasantía, con el objetivo de incentivar la generación de oportunidades laborales para jóvenes panameños en el sector privado.
El plan está dirigido a jóvenes de 18 a 25 años, así como a menores de edad que ya cuenten con título de educación media, ya sea en formación universitaria, vocacional o técnica.
Según el proyecto, la iniciativa busca que los participantes desarrollen capacidades, experiencia práctica y oportunidades de inserción laboral formal, además de contribuir a la reducción del desempleo juvenil en Panamá.
Requisitos para participar en el Programa de Pasantía
- Tener entre 18 y 25 años (o ser menor con título de educación media).
- Proceder de la educación media, universitaria, vocacional o técnica.
- Ser aceptado por una empresa o entidad registrada en el programa.
Participación de empresas
El Programa será voluntario y podrán inscribirse empresas y entidades no lucrativas, nacionales o internacionales, con sede en Panamá. El número de pasantes dependerá del tamaño de la planilla:
- Empresas con hasta 50 empleados: hasta 2 pasantes.
- De 51 a 100 empleados: hasta 4 pasantes.
- Con 200 o más empleados: hasta el 3% de su fuerza laboral.
El proyecto aclara que los pasantes no pueden sustituir empleos formales. Si una empresa desea exceder el número permitido, deberá solicitar autorización al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Pago y condiciones
- Cada joven recibirá B/.450 mensuales.
- La pasantía tendrá una duración máxima de un año.
- No genera relación laboral ni derechos sociales asociados.
- El monto no será considerado salario, por lo que estará exento de deducciones fiscales y de seguridad social.
- Las empresas podrán reportar lo pagado como gasto deducible para efectos fiscales.