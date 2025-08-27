¿Sin trabajo? Jóvenes en Panamá recibirán B/.450 por pasantía aprobada por el Gobierno

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de ley N.° 29-25, que crea el Programa de Pasantía con el objetivo de incentivar la generación de oportunidades laborales para jóvenes panameños en el sector privado.

La iniciativa está dirigida a jóvenes de 18 a 25 años, o menores de edad que ya cuenten con título de educación media, provenientes de la educación media, universitaria, vocacional o técnica.

Gobierno aprueba programa de pasantía con pago de B/.450

Según el proyecto, el programa permitirá a los beneficiarios desarrollar capacidades, adquirir experiencia en campo y aplicar a empleos formales, además de contribuir a la reducción de la tasa de desempleo juvenil en Panamá.

El Programa de Pasantía será voluntario y podrán participar en él empresas y entidades no lucrativas, nacionales o internacionales, con sedes en el país. El número de pasantes dependerá del tamaño de la planilla:

Empresas con hasta 50 empleados podrán incorporar hasta 2 pasantes.

Con 51 a 100 empleados, hasta 4 pasantes.

Con 200 o más empleados, hasta un 3% de su fuerza laboral.

Empleos formales no serán sustituidos

El proyecto aclara que las empresas no podrán sustituir empleos formales con pasantes. Si desean incorporar más jóvenes de los límites establecidos, deberán solicitar autorización al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

La pasantía tendrá una duración máxima de un año y no generará relación laboral formal ni derechos sociales asociados. No obstante, los jóvenes recibirán una retribución mensual de B/.450.00, la cual no será considerada salario, por lo que estará exenta de deducciones fiscales y de seguridad social.

Las empresas podrán reportar el monto pagado como gasto deducible para efectos fiscales.