Panamá Nacionales -  27 de agosto de 2025 - 16:40

MiBus implementará nueva distribución de rutas en la zona de Metro Pedregal

MiBus informó que la Plataforma A tendrá destino hacia el centro de la ciudad, aplicando una redistribución de los recorridos.

MiBus implementará nueva distribución de rutas en la zona de Metro Pedregal.

MiBus implementará nueva distribución de rutas en la zona de Metro Pedregal.

MiBus
Ana Canto
Por Ana Canto

MiBus informó que, a partir del lunes 1 de septiembre, se implementará una nueva distribución de rutas en la zona de Metro Pedregal, con el objetivo de optimizar los recorridos y ofrecer un servicio más eficiente y conectado.

El servicio en la Plataforma A tendrá destino hacia el centro de la ciudad, aplicando una redistribución de los recorridos para mejorar la experiencia de los usuarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialMiBus/status/1960809626628173875&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Luis Oliva, exadministrador de la AIG, mantiene su inocencia, asegura su abogado tras aprehensión

Presidente Mulino felicita al Aeropuerto de Tocumen por alcanzar la calificación en BRC Ratings – S&P Global

Extesorero de El Carate de Los Santos es aprehendido por presunto peculado y sustracción de documentos

Recomendadas

Más Noticias