MiBus implementará nueva distribución de rutas en la zona de Metro Pedregal.

MiBus informó que, a partir del lunes 1 de septiembre, se implementará una nueva distribución de rutas en la zona de Metro Pedregal, con el objetivo de optimizar los recorridos y ofrecer un servicio más eficiente y conectado.
¡Atención usuarios de MiBus!— Transporte Masivo de Panamá - MiBus (@OficialMiBus) August 27, 2025
Desde el 1 de septiembre de 2025 implementamos una nueva distribución de rutas en la Zona Paga Metro Pedregal.
Con este cambio buscamos optimizar los recorridos y ofrecerte un servicio más eficiente, organizado y conectado hacia el centro de… pic.twitter.com/rnVyd3dc8e