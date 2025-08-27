Panamá Oeste Nacionales -  27 de agosto de 2025 - 17:59

Tras denuncias de negligencia, ministro de Salud recorre el Hospital Nicolás A. Solano

El ministro de Salud conversó con pacientes que esperaban atención médica en el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera.

Ministro de Salud

Ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recorre el Hospital Nicolás A. Solano.

Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, visitó este miércoles el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, tras denuncias de presuntas negligencias médicas, fallas en los procedimientos y deficiencias en la atención, que habrían derivado en varios fallecimientos recientes.

Durante su recorrido, el ministro conversó con pacientes que esperaban atención médica y fue enfático al declarar: "todo aquel que hace un daño, y lo hace por negligencia, debe ser culpado y pagar por sus faltas. Nosotros no estamos en el Ministerio para ocultar nada de nadie".

Le podría interesar: ¡Desgarrador! Fallece bebé en el Hospital Nicolás A. Solano y denuncian presunta negligencia médica

Boyd Galindo anunció además que el hospital, con más de 25 años de funcionamiento, será intervenido en su infraestructura. Los trabajos incluirán:

  • Pintura de la fachada externa
  • Instalación de aires acondicionados tipo “split”
  • Mejoras en diversas áreas críticas del hospital

En el área de Urgencias se proyecta la construcción de un nuevo Hospital Materno Infantil, con el objetivo de ampliar la capacidad de camas y mejorar la calidad de atención para madres y niños.

El recorrido del ministro incluyó el Cuarto de Urgencias, la Unidad de Cuidados Intensivos, salas de Medicina General, Maternidad y otras áreas del centro hospitalario.

