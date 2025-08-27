Tras denuncias de negligencia, ministro de Salud recorre el Hospital Nicolás A. Solano

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, visitó este miércoles el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, tras denuncias de presuntas negligencias médicas, fallas en los procedimientos y deficiencias en la atención, que habrían derivado en varios fallecimientos recientes.
Boyd Galindo anunció además que el hospital, con más de 25 años de funcionamiento, será intervenido en su infraestructura. Los trabajos incluirán:
- Pintura de la fachada externa
- Instalación de aires acondicionados tipo “split”
- Mejoras en diversas áreas críticas del hospital
En el área de Urgencias se proyecta la construcción de un nuevo Hospital Materno Infantil, con el objetivo de ampliar la capacidad de camas y mejorar la calidad de atención para madres y niños.
El recorrido del ministro incluyó el Cuarto de Urgencias, la Unidad de Cuidados Intensivos, salas de Medicina General, Maternidad y otras áreas del centro hospitalario.