¡Desgarrador! Fallece bebé en el Hospital Nicolás A. Solano y denuncian presunta negligencia médica

Madre denuncia presunta negligencia médica por muerte de su bebé en el Hospital Nicolás A. Solano.

Un bebé de 5 meses falleció el lunes 25 de agosto, luego de ser llevado por sus padre al Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, tras presentar síntomas como asma y tos persistente.

El desgarrador testimonio de la madre, Elizabeth Santos, revela la angustiosa experiencia vivida en el centro médico. Según relató, llegó con su hijo, Anel Ismael Santos, alrededor de las 5:40 p.m., pero esperó más de tres horas para ser atendida, a pesar de que el estado de salud del menor se deterioraba rápidamente.

Durante la evaluación inicial, Santos advirtió que su hijo estaba en muy mal estado. Una doctora confirmó la gravedad del cuadro clínico y le indicó que debían realizarle estudios de radiología. Sin embargo, no había camillas disponibles, por lo que la madre tuvo que llevar al bebé en brazos hasta el laboratorio.

Hospital Nicolás A. Solano Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera. MINSA

Elizabeth Santos: "Mi hijo se desvaneció"

"El joven que toma las muestras fue muy grotesco con mi hijo, porque yo le dije que mi hijo era cardiópata, iba agitado(...) Mi hijo había llorado tanto. Mi hijo se desvaneció en mis piernitas, en el laboratorio, se comenzó a poner pálido", señaló la Elizabeth.

Elizabeth narró que el personal del laboratorio le recomendó solicitar atención nuevamente, pero la falta de camillas continuaba. Finalmente, otro padre cedió la camilla de su hija para trasladar al bebé, pero ya era demasiado tarde.

"Ya era muy tarde porque no pudieron salvar a mi bebé. Dicen ellos que hicieron todo lo posible, pero no", afirmó.

madrelloraasuhijo-treporta Elizabeth Santos llora la muerte de su hijo de 5 meses. TReporta

El pequeño Anel padecía de miocardiopatía dilatada

El pequeño Anel Ismael padecía de miocardiopatía dilatada, una enfermedad del miocardio en la que las cavidades del corazón, especialmente el ventrículo izquierdo, se dilatan y pierden fuerza para bombear sangre adecuadamente.

Según la madre, la condición de su hijo estaba controlada, con medicación diaria y controles de cardiología al día, por lo que atribuye lo ocurrido a una posible negligencia médica por parte del hospital.

"Yo como madre me siento responsable. Yo no estoy hablando aquí por mi. Estoy hablando por mi hijo y por todas las madres que piensan llevar a su hijo ahí. Que lo piensen dos veces", advirtió, al referirse a situaciones previas denunciadas en los medios sobre ese hospital.

La familia espera ahora la entrega del certificado de defunción y ha anunciado que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue lo ocurrido.