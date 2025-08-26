Policía Nacional captura en Colón a seis personas por estafas en compras en línea

La Policía Nacional informó este martes sobre la aprehensión de seis personas, entre ellas un ciudadano de nacionalidad india, por su presunta vinculación a una red de estafadores que operaba en la provincia de Colón.

Policía Nacional en Colón aprehende a seis personas por estafas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1960386925803790649&partner=&hide_thread=false Seis personas, entre ellas un ciudadano de nacionalidad india, fueron aprehendidas por la @policiadepanama en la provincia de Colón por su presunta vinculación a una red de estafadores.



De acuerdo con las investigaciones estas personas realizaban estafas a través de la compras… pic.twitter.com/OFptbXDKni — Telemetro Reporta (@TReporta) August 26, 2025

De acuerdo con las investigaciones, los implicados habrían cometido estafas mediante compras en línea, realizando pagos con cheques sin fondos para obtener productos de manera fraudulenta.

Las autoridades detallaron que las diligencias forman parte de los operativos de seguridad e inteligencia que buscan desarticular grupos dedicados a delitos financieros y proteger a la población de este tipo de estafas.