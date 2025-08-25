¡Atención San Miguelito! El jueves 28 de agosto se irá el agua, anuncia el IDAAN

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este jueves 28 de agosto, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el distrito de San Miguelito, se realizará un cierre de la línea de 24" a la altura de Villa Lucre, como parte de trabajos de reparación de tubería y reemplazo de válvula de 12 pulgadas en la entrada de El Crisol.
Corte de agua en San Miguelito el 28 de agosto por mantenimiento del IDAAN
El corte temporal afectará el suministro de agua potable en los siguientes sectores:
- Villa Lucre
- El Crisol
- Santa Clara
- San Cristóbal
- San Pedro
- Dorasol
- Santa Pera
- Brisas del Golf
- Cerro Viento
- San Antonio
- Las Acacias
- Don Bosco
- Parte de Pedregal y áreas aledañas
El IDAAN recomienda a los residentes tomar medidas de abastecimiento de agua mientras duren los trabajos. Para reportar daños o falta de suministro, los ciudadanos pueden comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana 311.