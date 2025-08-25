Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2025 - 15:59

¡Atención San Miguelito! El jueves 28 de agosto se irá el agua, anuncia el IDAAN

IDAAN anuncia corte temporal de agua el jueves 28 de agosto de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en San Miguelito y sectores aledaños por trabajos de reparación y válvula.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este jueves 28 de agosto, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el distrito de San Miguelito, se realizará un cierre de la línea de 24" a la altura de Villa Lucre, como parte de trabajos de reparación de tubería y reemplazo de válvula de 12 pulgadas en la entrada de El Crisol.

Corte de agua en San Miguelito el 28 de agosto por mantenimiento del IDAAN

El corte temporal afectará el suministro de agua potable en los siguientes sectores:

  • Villa Lucre
  • El Crisol
  • Santa Clara
  • San Cristóbal
  • San Pedro
  • Dorasol
  • Santa Pera
  • Brisas del Golf
  • Cerro Viento
  • San Antonio
  • Las Acacias
  • Don Bosco
  • Parte de Pedregal y áreas aledañas

El IDAAN recomienda a los residentes tomar medidas de abastecimiento de agua mientras duren los trabajos. Para reportar daños o falta de suministro, los ciudadanos pueden comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana 311.

