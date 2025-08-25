¡Atención San Miguelito! El jueves 28 de agosto se irá el agua, anuncia el IDAAN

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este jueves 28 de agosto, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el distrito de San Miguelito, se realizará un cierre de la línea de 24" a la altura de Villa Lucre, como parte de trabajos de reparación de tubería y reemplazo de válvula de 12 pulgadas en la entrada de El Crisol.