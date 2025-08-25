Dietas del SIACAP generan debate en la Asamblea Nacional durante revisión presupuestaria

Este lunes 25 de septiembre dieron inicio las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional, y entre las entidades que participarán en este proceso se encuentra el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos ( SIACAP ), que solicitó un presupuesto de B/. 2.3 millones para 2026.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había recomendado un monto de B/. 1.6 millones, un recorte que podría afectar un programa de modernización de la institución y la adquisición de enseres.

Durante la discusión en la Comisión de Presupuesto, llamó la atención el monto asignado para las dietas de los representantes ante el Consejo de Administración del SIACAP, que asciende a B/. 500 por persona, incluyendo a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. La entidad aclaró que a este monto se le ha reducido B/. 300, y que en total, el presupuesto 2026 contempla B/. 90,000 destinados a las dietas de los representantes del SIACAP.

Rolando Mejía, secretario ejecutivo del SIACAP, explicó que este pago corresponde a cada reunión mensual, que se realiza el tercer jueves de cada mes. En caso de reuniones extraordinarias, el beneficio no se otorga.

Para el diputado Manuel Samaniego, esta asignación no debería ser adicional, ya que corresponde a funciones de los representantes, que ya forman parte de sus responsabilidades en cada ministerio o institución del Estado.