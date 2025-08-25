Nombramiento de docentes a tiempo completo en la UNACHI es cuestionado por supuestos "obsequios"

La profesora de la Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ) , Edith Rivera, denunció irregularidades en el nombramiento de docentes a tiempo completo, señalando que la rectora Etelvina de Bonagas estaría utilizando métodos poco transparentes que involucran obsequios.

Rivera explicó que, según el estatuto universitario, artículo 239, cuando un docente cumple con los requisitos académicos y existe la partida presupuestaria, el rector debe realizar el nombramiento de manera obligatoria: “Ahí no dice quedará a criterio del rector”, señaló.

La profesora de la Unachi, Edith Rivera, denunció irregularidades en el nombramiento de docentes de tiempo completo en esa casa de estudios superiores: "nosotros hemos visto, no es ningún misterio, que cuando la profesora cumple años le llevan regalos, hacen fiesta, cuando la…"

La docente añadió que, debido a estas irregularidades, se acercaron al diputado Osman Gómez con una iniciativa legislativa que busca garantizar justicia en los nombramientos de tiempo completo.

Rivera también recordó que la UNACHI rechazó la reelección de rectores mediante referéndum en 2006 y cuestionó la extensión de los periodos de la rectora Bonagas: “Ella recibió la oportunidad de un periodo más para terminar proyectos, pero luego se otorgaron más periodos”, indicó.

Finalmente, denunció prácticas poco éticas relacionadas con la asignación de tiempo completo: “Nosotros hemos visto, no es ningún misterio, que cuando la profesora cumple años le llevan regalos, hacen fiesta; cuando la gente quiere tiempo completo llevan mielmesabe, los huevitos de leche”, señaló Rivera, evidenciando un presunto sistema de favoritismo.