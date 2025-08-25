IMA anuncia Agroferias para el 26 y 27 de agosto: consulta los puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el martes 26 y miércoles 27 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
- Cancha techada de Santa Fe, corregimiento de Santa Fe cabecera.
Los Santos
- Plaza Praga de Las Tablas, distrito de Las Tablas.
Coclé
- Junta de desarrollo de El Coco, distrito de Penonomé.
Herrera
- Casa comunal de Entradero del Castillo, distrito de Ocú.
Chiriquí
- Cancha comunal de Los Limones, distrito de Barú.
Panamá Oeste
- Cancha techada de La Ermita, distrito de San Carlos.
Panamá
- Comunidad de Génesis, corregimiento de Las Mañanitas, distrito de Panamá.
Coclé
- Parque frente al puesto de salud, corregimiento de Capellanía, distrito de Natá.
Agroferias del miércoles 27 de agosto
Veraguas
- Casa comunal de La Tetilla, distrito de Calobre.
Chiriquí
- Cancha comunal de Rincón Gualaca, distrito de Gualaca.
Los Santos
- Predios de la Universidad Tecnológica de Los Santos.
Panamá Oeste
- Cancha techada barriada Panamá, corregimiento de Veracruz, en Arraiján.
Panamá Este
- Escuela San José, corregimiento Las Margaritas, distrito de Chepo.
Colón
Aduana de Portobelo, distrito de Portobelo.
Herrera
- Casa comunal El Calabacito, distrito de Los Pozos.
Panamá
- Mercado de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.
Darién
- Cancha de Escuela de El Real, corregimiento de El Real de Santa María, distrito de Pinogana.