Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2025 - 15:02

IMA anuncia Agroferias para el 26 y 27 de agosto: consulta los puntos de venta

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el martes 26 y miércoles 27 de agosto a nivel nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el martes 26 y miércoles 27 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del martes 26 y miércoles 27 de agosto

Martes 26 de agosto

Veraguas

  • Cancha techada de Santa Fe, corregimiento de Santa Fe cabecera.

Los Santos

  • Plaza Praga de Las Tablas, distrito de Las Tablas.

Coclé

  • Junta de desarrollo de El Coco, distrito de Penonomé.

Herrera

  • Casa comunal de Entradero del Castillo, distrito de Ocú.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Los Limones, distrito de Barú.

Panamá Oeste

  • Cancha techada de La Ermita, distrito de San Carlos.

Panamá

  • Comunidad de Génesis, corregimiento de Las Mañanitas, distrito de Panamá.

Coclé

  • Parque frente al puesto de salud, corregimiento de Capellanía, distrito de Natá.

Agroferias del miércoles 27 de agosto

Veraguas

  • Casa comunal de La Tetilla, distrito de Calobre.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Rincón Gualaca, distrito de Gualaca.

Los Santos

  • Predios de la Universidad Tecnológica de Los Santos.

Panamá Oeste

  • Cancha techada barriada Panamá, corregimiento de Veracruz, en Arraiján.

Panamá Este

  • Escuela San José, corregimiento Las Margaritas, distrito de Chepo.

Colón

Aduana de Portobelo, distrito de Portobelo.

Herrera

  • Casa comunal El Calabacito, distrito de Los Pozos.

Panamá

  • Mercado de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.

Darién

  • Cancha de Escuela de El Real, corregimiento de El Real de Santa María, distrito de Pinogana.
