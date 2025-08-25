Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2025 - 12:33

Autoridades cierran recicladora en Pueblo Nuevo por incumplir normas de limpieza y salud

La recicladora representa un riesgo para la salud pública, debido a los equipos y al hallazgo de materiales cercanos a los ríos de la comunidad.

Autoridades cierran recicladora en Pueblo Nuevo por incumplir normas de limpieza y salud.

Autoridades cierran recicladora en Pueblo Nuevo por incumplir normas de limpieza y salud.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá y la Autoridad de Aseo ordenaron el cierre por 48 horas de una recicladora ubicada cerca del Río Palomo, en el corregimiento de Pueblo Nuevo, tras detectarse varias irregularidades, como llantas y lavadoras con agua estancada que podrían convertirse en criaderos de mosquitos.

Lilia Greco, directora del Centro de Salud de Río Abajo, informó que la medida se aplicó durante un operativo interinstitucional y que se halló basura acumulada en los alrededores.

La directora señaló que esta zona de la ciudad de Panamá presenta un pico de casos de dengue, destacando que el corregimiento de Río Abajo ocupa la posición número 3 en la lista de regiones con más contagios en la ciudad.

La recicladora representa un riesgo para la salud pública, debido a los equipos y al hallazgo de materiales cercanos a los ríos de la comunidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1960028501593276906&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Fiscalía de Colón y Guna Yala solicita ayuda para localizar a Frank Quiroz Acosta por robo

Nombramiento de docentes a tiempo completo en la UNACHI es cuestionado por supuestos "obsequios"

Feria Empleo 2.0 de la Alcaldía de Panamá: todos los detalles que debes conocer

Recomendadas

Más Noticias