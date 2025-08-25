Autoridades cierran recicladora en Pueblo Nuevo por incumplir normas de limpieza y salud.

La Alcaldía de Panamá y la Autoridad de Aseo ordenaron el cierre por 48 horas de una recicladora ubicada cerca del Río Palomo, en el corregimiento de Pueblo Nuevo, tras detectarse varias irregularidades, como llantas y lavadoras con agua estancada que podrían convertirse en criaderos de mosquitos.

Lilia Greco, directora del Centro de Salud de Río Abajo, informó que la medida se aplicó durante un operativo interinstitucional y que se halló basura acumulada en los alrededores.

La directora señaló que esta zona de la ciudad de Panamá presenta un pico de casos de dengue, destacando que el corregimiento de Río Abajo ocupa la posición número 3 en la lista de regiones con más contagios en la ciudad.

La recicladora representa un riesgo para la salud pública, debido a los equipos y al hallazgo de materiales cercanos a los ríos de la comunidad.