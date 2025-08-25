Feria Empleo 2.0 de la Alcaldía de Panamá: todos los detalles que debes conocer

La feria Empleo 2.0 , organizada por la Alcaldía de Panamá en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre, con el objetivo de facilitar oportunidades laborales a todos los asistentes.

El alcalde Mayer Mizrachi anunció el lanzamiento del programa, una iniciativa que busca dinamizar el mercado laboral y garantizar la contratación de más de 7,000 personas en diversos sectores económicos.

El evento se desarrollará de forma presencial, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Panama Convention Center. Durante la jornada, se habilitarán espacios para entrevistas directas con más de 100 empresas participantes.

El alcalde Mizrachi destacó que esta propuesta representa una oportunidad única para conectar talento humano con empresas que requieran mano de obra calificada. “Con Empleo 2.0 estamos garantizando no solo contrataciones inmediatas, sino también el acceso a nuevas herramientas para el crecimiento profesional de nuestra gente”, afirmó.

El alcalde Mayer Mizrachi anunció que, en esta edición, se incluirán ofertas de empleo dirigidas a personas con discapacidad.

Durante un reportaje de Telemetro Reporta sobre los Premios Juventud 2025, el alcalde adelantó que esta feria se realizará previo al evento internacional, con el fin de contratar a personal de apoyo para las tareas de organización y logística.

Para participar en la feria, los interesados deben registrarse previamente y crear su hoja de vida en línea. Accede al formulario de registro y completa todos los campos requeridos aquí.