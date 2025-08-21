Presidente Mulino anuncia oportunidades de empleo para jóvenes en Darién

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , durante su conferencia mencionó que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) realizó esta semana en Darién una jornada enfocada en el empleo juvenil, en la que se ofrecieron talleres prácticos de formación técnica y orientación profesional.

Empresas presentan al presidente Mulino sus vacantes

Las empresas participantes presentaron sus vacantes disponibles, brindando a los jóvenes la oportunidad de postular a diferentes puestos de trabajo y adquirir experiencia en el mercado laboral.

El presidente Mulino destacó que estas iniciativas son clave para fortalecer las habilidades de los jóvenes, facilitar su inserción laboral y promover el desarrollo económico de la provincia de Darién.