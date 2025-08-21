Panamá Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 11:42

Presidente Mulino anuncia oportunidades de empleo para jóvenes en Darién

El presidente Mulino mencionó que, durante una jornada organizada por el MITRADEL, los jóvenes recibieron talleres de formación técnica y orientación laboral.

Presidente Mulino anuncia oportunidades de trabajo.

Presidente Mulino anuncia oportunidades de trabajo.


MITRADEL
Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante su conferencia mencionó que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) realizó esta semana en Darién una jornada enfocada en el empleo juvenil, en la que se ofrecieron talleres prácticos de formación técnica y orientación profesional.

Empresas presentan al presidente Mulino sus vacantes

Las empresas participantes presentaron sus vacantes disponibles, brindando a los jóvenes la oportunidad de postular a diferentes puestos de trabajo y adquirir experiencia en el mercado laboral.

El presidente Mulino destacó que estas iniciativas son clave para fortalecer las habilidades de los jóvenes, facilitar su inserción laboral y promover el desarrollo económico de la provincia de Darién.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958556797716885615&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino resalta avances en la construcción del nuevo hospital de Metetí en Darién

Presidente Mulino espera "cerrar el compromiso" con Chiquita para que reabra operaciones en Panamá

Presidente Mulino recorre la construcción del nuevo muelle multipropósito en Puerto Armuelles

Recomendadas

Más Noticias