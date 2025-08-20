Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 11:27

Empleos en Copa Airlines: más de 10 oportunidades abiertas este mes

Copa Airlines ha abierto su convocatoria de empleo con múltiples oportunidades laborales para este mes.

Empleos en Copa Airlines.

Por Ana Canto

Copa Airlines ha abierto una nueva convocatoria de empleo con oportunidades laborales para diversos perfiles profesionales. Entre las vacantes disponibles se incluyen posiciones en áreas como almacenista, capitán, tripulante de cabina, mecánica y muchas más.

Copa Airlines publica nuevas oportunidades de empleo

  1. Director de finanzas
  2. Anfitrión de servicios
  3. Coordinador de mantenimiento
  4. Analista de itinerario I planning itinerarios
  5. Analista de Princing & Revenue Management II
  6. Tripulante de cabina
  7. Agente de Rampa C
  8. ALAS - Certified Flight Instructor Selection Process
  9. Capitán
  10. Primer Oficial
  11. Agente de Servicio a Pasajero (part-time 6 horas)
  12. Mecánico de Aviación

Para conocer la descripción de cada empleo, ingrese aquí.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Copa Airlines?

Para conocer los requisitos de cada puesto y postularse, los interesados deben crear un perfil en el portal oficial de empleo de Copa Airlines. Este perfil les permitirá aplicar a todas las vacantes disponibles. Ingrese aquí para registrarse, ver las oportunidades y postularse.

En esta nota:
