Minsa asegura que cepa Beijing de tuberculosis en Colón está bajo control

El Ministerio de Salud ( Minsa ) informó que la presencia de la cepa Beijing de la Mycobacterium tuberculosis en la provincia de Colón no representa un motivo de alarma, ya que los esquemas terapéuticos disponibles mantienen su eficacia, permitiendo un control adecuado de la enfermedad.

La cepa Beijing se caracteriza por su mayor virulencia y resistencia en comparación con otras variantes y es altamente prevalente en países asiáticos y en territorios de la antigua Unión Soviética.

Eficacia de los tratamientos

Según el jefe de la Sección de Tuberculosis del Minsa, Edwin Aizpurúa, estudios realizados por el INDICASAT revelan que más del 93% de los pacientes evaluados presentan sensibilidad al tratamiento estándar o al nuevo esquema acortado, garantizando la curación de la mayoría de los casos.

image

Para el 3% de pacientes con tuberculosis drogorresistente, se dispone de un esquema acortado de seis meses, diseñado específicamente para este tipo de resistencia, ofreciendo opciones de tratamiento seguras y efectivas.

El estudio incluyó 274 pacientes, de los cuales el 30% fue identificado con la cepa Beijing. Aizpurúa hizo un llamado a los pacientes a cumplir el tratamiento completo, destacando que durante 2023 y 2024 cerca del 20% de los pacientes abandonaron la terapia, lo que favorece la propagación de la enfermedad.

Vigilancia y prevención por el MINSA

El Minsa señaló que factores como el hacinamiento en viviendas contribuyen a la transmisión. Actualmente, Colón registra 74 casos de tuberculosis, con una tasa de incidencia de 24.36 por cada 100 mil habitantes.

MINSA - MEDICO - TUBERCULOSIS MINSA

Los casos se han identificado mediante análisis genéticos especializados, gracias a la colaboración del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de La Salud, que realiza la vigilancia de resistencias y pruebas de sensibilidad a nivel nacional.

Esquemas de tratamiento disponibles

Esquema estándar de 6 meses: rifampicina, isoniacida, etambutol y pirazinamida.

Nuevo esquema de 4 meses:

Fase inicial (2 meses): rifapentina, moxifloxacino, isoniacida y pirazinamida.

Fase de continuación (2 meses): rifapentina, isoniacida y moxifloxacino.

El Minsa reiteró su llamado a la población a realizarse la prueba de tuberculosis si la tos persiste más de dos semanas, cumplir con los tratamientos completos, asistir a los controles médicos y mantener medidas de prevención.

“La detección oportuna de la cepa Beijing en el país refleja la eficacia del sistema de vigilancia epidemiológica nacional y permite implementar medidas preventivas adecuadas para proteger la salud pública”, concluyó el doctor Aizpurúa.