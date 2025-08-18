Carnet verde del MINSA en Panamá: requisitos y cómo solicitarlo

El Ministerio de Salud (MINSA) indica que, entre los requisitos para que los manipuladores de alimentos puedan obtener el carnet verde, se destacan: contar con un carnet blanco vigente, presentar fotos tamaño carnet, tener el esquema de vacunación completo y cumplir con las capacitaciones impartidas por la institución.
Estos son los requisitos para el carnet verde del MINSA
- Copia de ambas caras del carnet blanco y el físico
- Dos fotos tamaño carné recientes sin gorra, vincha o lentes de sol
- Esquema de vacunación
- Asistir a las capacitaciones para manipuladores de alimentos y operarios de establecimientos.
Horario de entrega del carné verde: De 7:00 a.m. a 2:00 p.m., en los puntos habilitados por el MINSA.
Requisitos para solicitar el carnet blanco
- Acudir a un centro de salud
- Copia de cédula o pasaporte
- Foto tamaño carnet
- Muestra de heces en envases adecuados
- Mayores de 40 años en ayunas