Carnet verde del MINSA en Panamá: requisitos y cómo solicitarlo

Se indica que el costo para el proceso del carnet verde del MINSA puede variar, pero se estima alrededor de B/. 15.00.

Ana Canto
El Ministerio de Salud (MINSA) indica que, entre los requisitos para que los manipuladores de alimentos puedan obtener el carnet verde, se destacan: contar con un carnet blanco vigente, presentar fotos tamaño carnet, tener el esquema de vacunación completo y cumplir con las capacitaciones impartidas por la institución.

El costo de este proceso puede variar, pero se estima alrededor de B/. 15.00.

Estos son los requisitos para el carnet verde del MINSA

  • Copia de ambas caras del carnet blanco y el físico
  • Dos fotos tamaño carné recientes sin gorra, vincha o lentes de sol
  • Esquema de vacunación
  • Asistir a las capacitaciones para manipuladores de alimentos y operarios de establecimientos.

Horario de entrega del carné verde: De 7:00 a.m. a 2:00 p.m., en los puntos habilitados por el MINSA.

Requisitos para solicitar el carnet blanco

  • Acudir a un centro de salud
  • Copia de cédula o pasaporte
  • Foto tamaño carnet
  • Muestra de heces en envases adecuados
  • Mayores de 40 años en ayunas

