SINAPROC rescata a extranjero en playa de Nueva Gorgona y coloca banderas por fuerte oleaje

SINAPROC rescata a extranjero en playa de Nueva Gorgona

Un ciudadano extranjero fue rescatado por unidades del Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) tras ser arrastrado por fuertes oleajes en Nueva Gorgona, en medio de las condiciones marítimas adversas registradas durante la Semana Santa.

Ante el incremento del oleaje, SINAPROC informó la colocación de:

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Bandera roja en Playa La Ensenada (prohibido el ingreso al mar)

en Playa La Ensenada (prohibido el ingreso al mar) Bandera amarilla en Playa Arrimadero (baño con precaución)

En esta última también se reporta la presencia de agentes marinos, lo que aumenta el riesgo para los bañistas.

Rescates y emergencias durante operativo del SINAPROC

El informe del operativo Guardianes Fase III – Semana Santa detalla además:

Rescate de dos personas aisladas por la subida de la marea en Playa Las Lajas

Una víctima fatal por accidente de tránsito en la provincia de Chiriquí

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040147881894506667?s=20&partner=&hide_thread=false Un ciudadano extranjero que estaba siendo arrastrado por fuertes oleajes en Nueva Gorgona, fue rescatado por una unidad del @Sinaproc_Panama. pic.twitter.com/R0KXF20AiD — Telemetro Reporta (@TReporta) April 3, 2026

Recomendaciones a la población

Las autoridades reiteran a la ciudadanía:

Respetar las banderas de advertencia

Evitar ingresar al mar con bandera roja

Mantener vigilancia constante de niños

Seguir indicaciones de los estamentos de seguridad

SINAPROC mantiene activos sus operativos a nivel nacional ante el aumento de visitantes en playas y ríos, haciendo énfasis en la prevención para evitar situaciones de riesgo.