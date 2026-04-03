Panamá Nacionales -  3 de abril de 2026 - 16:37

SINAPROC rescata a extranjero en playa de Nueva Gorgona y coloca banderas por fuerte oleaje

SINAPROC coloca bandera roja en playas por fuerte oleaje y presencia de agentes marinos. Reportan emergencias en Semana Santa.

SINAPROC rescata a extranjero en playa de Nueva Gorgona

SINAPROC rescata a extranjero en playa de Nueva Gorgona

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un ciudadano extranjero fue rescatado por unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) tras ser arrastrado por fuertes oleajes en Nueva Gorgona, en medio de las condiciones marítimas adversas registradas durante la Semana Santa.

Ante el incremento del oleaje, SINAPROC informó la colocación de:

  • Bandera roja en Playa La Ensenada (prohibido el ingreso al mar)
  • Bandera amarilla en Playa Arrimadero (baño con precaución)

En esta última también se reporta la presencia de agentes marinos, lo que aumenta el riesgo para los bañistas.

Rescates y emergencias durante operativo del SINAPROC

El informe del operativo Guardianes Fase III – Semana Santa detalla además:

  • Rescate de dos personas aisladas por la subida de la marea en Playa Las Lajas
  • Una víctima fatal por accidente de tránsito en la provincia de Chiriquí
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Recomendaciones a la población

Las autoridades reiteran a la ciudadanía:

  • Respetar las banderas de advertencia
  • Evitar ingresar al mar con bandera roja
  • Mantener vigilancia constante de niños
  • Seguir indicaciones de los estamentos de seguridad

SINAPROC mantiene activos sus operativos a nivel nacional ante el aumento de visitantes en playas y ríos, haciendo énfasis en la prevención para evitar situaciones de riesgo.

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