SINAPROC rescata a extranjero en playa de Nueva Gorgona y coloca banderas por fuerte oleaje

Un ciudadano extranjero fue rescatado por unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) tras ser arrastrado por fuertes oleajes en Nueva Gorgona, en medio de las condiciones marítimas adversas registradas durante la Semana Santa.
- Bandera roja en Playa La Ensenada (prohibido el ingreso al mar)
- Bandera amarilla en Playa Arrimadero (baño con precaución)
En esta última también se reporta la presencia de agentes marinos, lo que aumenta el riesgo para los bañistas.
Rescates y emergencias durante operativo del SINAPROC
El informe del operativo Guardianes Fase III – Semana Santa detalla además:
- Rescate de dos personas aisladas por la subida de la marea en Playa Las Lajas
- Una víctima fatal por accidente de tránsito en la provincia de Chiriquí
Recomendaciones a la población
Las autoridades reiteran a la ciudadanía:
- Respetar las banderas de advertencia
- Evitar ingresar al mar con bandera roja
- Mantener vigilancia constante de niños
- Seguir indicaciones de los estamentos de seguridad
SINAPROC mantiene activos sus operativos a nivel nacional ante el aumento de visitantes en playas y ríos, haciendo énfasis en la prevención para evitar situaciones de riesgo.