Albrook Mall: horarios de apertura y cierre en Abril por Semana Santa

El Centro Comercial Albrook Mall anunció sus horarios especiales durante el mes de Abril, con motivo de la Semana Santa, para honrar y reflexionar por la Semana Mayor.
De acuerdo con la información oficial, los kioscos y locales comerciales estarán cerrados este Viernes 3 de Abril al conmemorarse la muerte y crucifixión de Jesucristo.
Horarios especiales de Albrook Mall en Semana Santa
Los horarios confirmados son los siguientes:
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Viernes 3 de abril:
Cerrado
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Sábado 4 de abril:
De 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
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Domingo 5 de Abril:
De 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
La administración del centro comercial recordó que el detalle completo del horario puede consultarse en la imagen oficial publicada por Albrook Mall, la cual incluye variaciones según el tipo de local.