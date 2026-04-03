Albrook Mall: horarios de apertura y cierre en Abril por Semana Santa

El Centro Comercial Albrook Mall anunció sus horarios especiales durante el mes de Abril, con motivo de la Semana Santa, para honrar y reflexionar por la Semana Mayor.

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De acuerdo con la información oficial, los kioscos y locales comerciales estarán cerrados este Viernes 3 de Abril al conmemorarse la muerte y crucifixión de Jesucristo.

Horarios especiales de Albrook Mall en Semana Santa

Los horarios confirmados son los siguientes:

Viernes 3 de abril: Cerrado

Sábado 4 de abril: De 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Domingo 5 de Abril: De 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

La administración del centro comercial recordó que el detalle completo del horario puede consultarse en la imagen oficial publicada por Albrook Mall, la cual incluye variaciones según el tipo de local.