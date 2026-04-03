Panamá Nacionales -  3 de abril de 2026 - 16:14

Albrook Mall: horarios de apertura y cierre en Abril por Semana Santa

Conoce los horarios especiales de Albrook Mall en Abril por Semana Santa, así como el cierre de este 3 de Abril por Viernes Santo.

Horarios de Albrook Mall

Horarios de Albrook Mall

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Centro Comercial Albrook Mall anunció sus horarios especiales durante el mes de Abril, con motivo de la Semana Santa, para honrar y reflexionar por la Semana Mayor.

De acuerdo con la información oficial, los kioscos y locales comerciales estarán cerrados este Viernes 3 de Abril al conmemorarse la muerte y crucifixión de Jesucristo.

Horarios especiales de Albrook Mall en Semana Santa

Los horarios confirmados son los siguientes:

  • Viernes 3 de abril:

    Cerrado

  • Sábado 4 de abril:

    De 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

  • Domingo 5 de Abril:

    De 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

La administración del centro comercial recordó que el detalle completo del horario puede consultarse en la imagen oficial publicada por Albrook Mall, la cual incluye variaciones según el tipo de local.

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