Abejas africanizadas atacan a 150 personas durante viacrucis en Penonomé

Un total de 150 personas resultaron afectadas tras un ataque de abejas africanizadas durante la realización del viacrucis en el Cerro Centenario, en Penonomé, en medio de las actividades del Viernes Santo.
La situación generó alarma entre los participantes, quienes tuvieron que dispersarse para evitar más picaduras.
Decenas de trasladados a centros médicos
La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos en la provincia de Coclé.
Del total de afectados:
- 50 personas fueron trasladadas a centros de salud
- Entre ellos el Hospital Aquilino Tejeira
- La Policlínica Manuel Paulino Ocaña
- El Centro Materno Infantil de Antón
Recomendaciones ante ataques de abejas
El Cuerpo de Bomberos reiteró a la ciudadanía una serie de medidas para prevenir este tipo de incidentes:
- No perturbar enjambres
- Alejarse sin hacer movimientos bruscos
- Buscar refugio en espacios cerrados
El hecho ocurrió durante una de las fechas más importantes del calendario religioso, lo que generó preocupación entre los asistentes que participaban en esta actividad tradicional.