Coclé Nacionales -  3 de abril de 2026 - 15:49

Abejas africanizadas atacan a 150 personas durante viacrucis en Penonomé

Ataque de abejas africanizadas deja 150 afectados en Penonomé durante el viacrucis. 50 fueron trasladados a centros médicos.

Abejas africanizadas atacan a 150 personas

Abejas africanizadas atacan a 150 personas

Skyler Ewing / Unsplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 150 personas resultaron afectadas tras un ataque de abejas africanizadas durante la realización del viacrucis en el Cerro Centenario, en Penonomé, en medio de las actividades del Viernes Santo.

Emergencia durante actividad religiosa

El incidente se registró mientras se desarrollaba el tradicional viacrucis, una de las principales actividades religiosas de Semana Santa. Entre los afectados se encuentra el sacerdote que guiaba la procesión.

La situación generó alarma entre los participantes, quienes tuvieron que dispersarse para evitar más picaduras.

Decenas de trasladados a centros médicos

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La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos en la provincia de Coclé.

Del total de afectados:

  • 50 personas fueron trasladadas a centros de salud
  • Entre ellos el Hospital Aquilino Tejeira
  • La Policlínica Manuel Paulino Ocaña
  • El Centro Materno Infantil de Antón

Recomendaciones ante ataques de abejas

El Cuerpo de Bomberos reiteró a la ciudadanía una serie de medidas para prevenir este tipo de incidentes:

  • No perturbar enjambres
  • Alejarse sin hacer movimientos bruscos
  • Buscar refugio en espacios cerrados

El hecho ocurrió durante una de las fechas más importantes del calendario religioso, lo que generó preocupación entre los asistentes que participaban en esta actividad tradicional.

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