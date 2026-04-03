Abejas africanizadas atacan a 150 personas durante viacrucis en Penonomé

Un total de 150 personas resultaron afectadas tras un ataque de abejas africanizadas durante la realización del viacrucis en el Cerro Centenario, en Penonomé, en medio de las actividades del Viernes Santo.

El incidente se registró mientras se desarrollaba el tradicional viacrucis, una de las principales actividades religiosas de Semana Santa. Entre los afectados se encuentra el sacerdote que guiaba la procesión.

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La situación generó alarma entre los participantes, quienes tuvieron que dispersarse para evitar más picaduras.

Decenas de trasladados a centros médicos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040151111014007170?s=20&partner=&hide_thread=false Un total de 150 personas resultaron afectadas por un ataque de abejas africanizadas, durante la realización del Viacrucis en el Cerro Centenario de Penonomé, entre ellas el sacerdote que guiaba la actividad religiosa.



La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de… pic.twitter.com/IoJno8Zs8n — Telemetro Reporta (@TReporta) April 3, 2026

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos en la provincia de Coclé.

Del total de afectados:

50 personas fueron trasladadas a centros de salud

Entre ellos el Hospital Aquilino Tejeira

La Policlínica Manuel Paulino Ocaña

El Centro Materno Infantil de Antón

Recomendaciones ante ataques de abejas

El Cuerpo de Bomberos reiteró a la ciudadanía una serie de medidas para prevenir este tipo de incidentes:

No perturbar enjambres

Alejarse sin hacer movimientos bruscos

Buscar refugio en espacios cerrados

El hecho ocurrió durante una de las fechas más importantes del calendario religioso, lo que generó preocupación entre los asistentes que participaban en esta actividad tradicional.