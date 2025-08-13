Feria de Canet Blanco del MINSA: conozca dónde será y el costo este fin de semana

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció la realización de una gran feria de carnet blanco en la Región Metropolitana, específicamente en el Centro de Salud de San Felipe, dirigida a panameños y extranjeros que se dedican a la manipulación de alimentos.
Requisitos para el carnet blanco del MINSA
- Copia de cédula o pasaporte
- Foto tamaño carnet
- Muestra de heces en envases adecuados
- Mayores de 40 años en ayunas
Requisitos para el carnet verde
- Copia (por ambos lados) y original del carnet blanco.
- Dos fotos carnet
- Mostrar el esquema de vacunación
- Cumplir con la capacitación en el centro de manipuladores de alimentos y operarios del MINSA.
- Cubrir el costo correspondiente