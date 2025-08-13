Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 10:55

Feria de Canet Blanco del MINSA: conozca dónde será y el costo este fin de semana

MINSA anuncia gran feria de carnet blanco en la Región Metropolitana por B/. 25.00, para manipuladores de alimentos.

Ana Canto
Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció la realización de una gran feria de carnet blanco en la Región Metropolitana, específicamente en el Centro de Salud de San Felipe, dirigida a panameños y extranjeros que se dedican a la manipulación de alimentos.

La jornada se llevará a cabo el sábado 16 de agosto, a partir de las 7:00 a.m., y tendrá un costo de B/. 25.00.

Requisitos para el carnet blanco del MINSA

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Foto tamaño carnet
  • Muestra de heces en envases adecuados
  • Mayores de 40 años en ayunas

Requisitos para el carnet verde

  • Copia (por ambos lados) y original del carnet blanco.
  • Dos fotos carnet
  • Mostrar el esquema de vacunación
  • Cumplir con la capacitación en el centro de manipuladores de alimentos y operarios del MINSA.
  • Cubrir el costo correspondiente
Feria de carnet blanco en San Felipe.

