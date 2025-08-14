Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2025 - 13:08

¡Tome nota! Anuncian feria de carnet blanco y verde en Panamá Norte a precios accesibles

El MINSA anunció que en la feria de carnet blanco y verde en Panamá Norte se entregarán más de 600 cupos.

Carnet blanco y verde del MINSA. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que llevará a cabo una feria de carnet blanco y verde en la Región Metropolitana, en el Centro Básico General República de Egipto, ubicado en la comunidad de Las Lajas, corregimiento de Las Cumbres.

La feria se realizará el domingo 17 de agosto a partir de las 6:00 a.m., con un costo de B/. 10.00 para el carnet blanco y B/. 25.00 para el verde. Se entregarán 700 cupos y se aplicará la prueba de Papanicolaou a las mujeres que participen.

Requisitos para el carnet blanco del MINSA

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Foto tamaño carnet
  • Muestra de heces en envases adecuados

Requisitos para el carnet verde

  • Copia (por ambos lados) y original del carnet blanco.
  • Dos fotos carnet
  • Mostrar el esquema de vacunación
