¡Tome nota! Anuncian feria de carnet blanco y verde en Panamá Norte a precios accesibles

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que llevará a cabo una feria de carnet blanco y verde en la Región Metropolitana, en el Centro Básico General República de Egipto, ubicado en la comunidad de Las Lajas, corregimiento de Las Cumbres.
Requisitos para el carnet blanco del MINSA
- Copia de cédula o pasaporte
- Foto tamaño carnet
- Muestra de heces en envases adecuados
Requisitos para el carnet verde
- Copia (por ambos lados) y original del carnet blanco.
- Dos fotos carnet
- Mostrar el esquema de vacunación