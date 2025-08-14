¡Tome nota! Anuncian feria de carnet blanco y verde en Panamá Norte a precios accesibles

El Ministerio de Salud ( MINSA ) anunció que llevará a cabo una feria de carnet blanco y verde en la Región Metropolitana, en el Centro Básico General República de Egipto, ubicado en la comunidad de Las Lajas, corregimiento de Las Cumbres.

La feria se realizará el domingo 17 de agosto a partir de las 6:00 a.m., con un costo de B/. 10.00 para el carnet blanco y B/. 25.00 para el verde. Se entregarán 700 cupos y se aplicará la prueba de Papanicolaou a las mujeres que participen.