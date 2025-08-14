Panamá Pacífico: empleo, capacitación y oportunidades en más de 400 empresas

Panamá Pacífico , considerada la principal zona económica del país, alberga más de 400 empresas trasnacionales y ha ofrecido más de 10,000 empleos de calidad, con salarios que, en promedio, son de los más altos en el país actualmente.

José Luis Moreno, presidente de la Asociación de Empresas de Panamá Pacífico, indicó que en el país se debe identificar y preparar el talento adecuado para postularse a las oportunidades laborales, en función de las destrezas y habilidades requeridas por las diferentes áreas de trabajo.

En una entrevista para el programa Radiografia, de Ecotv, Moreno señaló que las empresas legalmente establecidas solicitan talento panameño que cumpla con las descripciones especificas de cada puesto de trabajo.

"Hicimos una alianza con Buscajobs. Ya tenemos acerca de 200,000 hojas de empleo dentro de la plataforma, y las empresas están colocando sus vacantes, para poder taer esa necesidad con esa demanda" indicó el presidente de Panamá Pacífico.

Los acuerdos con instituciones educativas, como la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), han permitido capacitar al personal idóneo para cubrir la demanda de capital humano que requieren las compañías. En este sentido, destacó que, dado que Panamá Pacífico es considerado un hub logístico internacional, es esencial que las personas interesadas en laborar en sus instalaciones posean también conocimientos en idiomas.