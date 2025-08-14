Trágica muerte de joven embarazada: MINSA aclara manejo clínico en el Hospital Nicolás Solano

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó sobre la atención médica brindada a una paciente embarazada de 29 años en el Hospital Regional Nicolás A. Solano (HNAS), luego de que ingresara el pasado domingo con diagnóstico de embarazo gemelar y solo dos controles prenatales previos.

La paciente llegó a la sala de urgencias a la 1:37 p.m. y fue atendida de inmediato por el equipo de medicina general a la 1:43 p.m. Presentaba fiebre de 38.6°C, signos vitales maternos y fetales estables, y dolor en la parte baja del vientre de un día de evolución, sin salida de líquidos transvaginales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1955994637031653814&partner=&hide_thread=false ¡Exigen justicia en Arraiján! Familia denuncia muerte de joven embarazada y sus gemelos por presunta mala praxishttps://t.co/N7rI7Opyc5 — Telemetro (@Telemetro) August 14, 2025

Tras ser evaluada por ginecología, un ultrasonido determinó una edad gestacional de 31 semanas y 4 días. Siguiendo el protocolo nacional y debido a que el hospital no cuenta con servicio de Neonatología, se gestionó su traslado al Hospital Santo Tomás, centro de tercer nivel con atención especializada para prematuros.

La paciente fue recibida en el Hospital Santo Tomás a las 3:27 p.m. del mismo día, en condición estable, con latidos y movimientos fetales presentes en ambos bebés.

El MINSA y el HNAS reiteraron que se actuó de forma inmediata y conforme a los protocolos establecidos, brindando la atención inicial y asegurando un traslado seguro. Ambas instituciones lamentaron la pérdida ocurrida y expresaron sus condolencias a la familia, comprometiéndose a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público.