Hospital Santo Tomás se pronuncia tras fallecimiento de una mujer con embarazo gemelar

El Hospital Santo Tomás lamentó el fallecimiento de la joven de 29 años, Laritza Jiménez, ocurrido el lunes 11 de agosto, tras haber ingresado con siete meses de embarazo desde el Hospital Nicolás Solano de La Chorrera, donde fue admitida el domingo 10 de agosto.

La entidad informó que ha iniciado una investigación para determinar las causas de muerte tanto de la madre como de los dos recién nacidos.

Laritza Jiménez tenía siete meses de gestación

Según los familiares en una entrevista con Telemetro Reporta, Laritza Jiménez, quien tenía siete meses de embarazo, acudió el pasado domingo al Hospital Nicolás A. Solano. Aseguran que no recibió la atención necesaria y que posteriormente fue trasladada en ambulancia al Hospital Santo Tomás.

Los parientes exigen a las autoridades una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias del caso y determinar posibles responsabilidades. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.