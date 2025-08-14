Marco Rubio califica a Maduro de líder de "organización criminal"

El secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio , reiteró este jueves que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro funciona como una organización criminal, en el marco de su participación en un acuerdo bilateral con Paraguay.

Rubio, consultado por la prensa sobre el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe contra cárteles de drogas, no negó las operaciones. “La droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó, señalando que los grupos criminales operan con impunidad en aguas internacionales, exportando “veneno” que afecta a comunidades estadounidenses.

El secretario de Estado explicó que algunos cárteles utilizan el espacio aéreo para transportar drogas a EE.UU., y aseguró que estos grupos serán confrontados, aunque sin detallar cómo. Además, destacó que algunos países cooperan en estos esfuerzos mientras que otros, según él, no lo hacen.

Marco Rubio alerta sobre cárteles en el Caribe

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1956085920832385320&partner=&hide_thread=false



— Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2025

Rubio volvió a denunciar al Cártel de los Soles, al que calificó de organización criminal que se hace pasar por un gobierno. “El régimen de Maduro no es un gobierno legítimo. Nunca lo hemos reconocido como tal”, afirmó, días después de que Washington aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información para capturar al líder chavista.

En paralelo, la secretaria de Justicia y fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, denunció un presunto “puente aéreo” que permitiría al régimen venezolano traficar drogas vía Honduras, Guatemala y México hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos y control de puertos y espacios aéreos.

Ante estas declaraciones, los gobiernos de Guatemala y Honduras rechazaron las acusaciones. Guatemala afirmó que “no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales” y calificó de falsas las declaraciones de Bondi, mientras que la cancillería de Honduras también desmintió la información.

Rubio concluyó que los cárteles y el régimen de Maduro representan un riesgo global, afectando no solo la seguridad en EE.UU., sino también la estabilidad regional y la operación de compañías petroleras en la región de Guyana.

FUENTE: AFP