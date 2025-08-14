Estados Unidos dona filtros de agua y equipo médico a comunidades de Azuero

La Embajada de Estados Unidos en Panamá , en colaboración con el Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de EE.UU., entregó más de 1,100 filtros de agua residenciales a 11 comunidades de la región de Azuero, junto con equipos médicos y tecnológicos destinados a la Escuela José Daniel Crespo en Chitré.

La donación incluyó además 11 aires acondicionados, tres proyectores, tres computadoras portátiles, una silla dental y seis kits médicos. Estas entregas se realizaron con el apoyo del Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio e Industrias, los gobernadores de Los Santos y Herrera, alcaldes y líderes comunitarios.

Los filtros de agua, diseñados para ser fáciles de usar y compatibles con la mayoría de grifos y botellas, beneficiarán a más de mil hogares, asegurando un suministro confiable de agua potable. Esta acción complementa las entregas realizadas el 21 y 22 de julio, cuando se distribuyeron 1,136 filtros adicionales, alcanzando en total a más de 2,200 hogares y escuelas en la región.

El embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, destacó que esta donación refleja cómo la cooperación bilateral va más allá de la seguridad, impactando directamente en la salud y calidad de vida de los panameños. Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, resaltaron la importancia de esta alianza estratégica para garantizar el acceso a agua potable de calidad.