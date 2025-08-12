MICI se reúne con Estados Unidos para avanzar en el Tratado de Promoción Comercial.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) participa en las reuniones de los Comités Técnicos de Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y Obstáculos Técnicos al Comercio del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, que se llevan a cabo en Washington D.C.
La representación panameña está integrada por Linda Castillo, jefa de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales; Ruth Harding y Daniel Tejada, también de esa oficina; Michael Troestch, de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del MICI; así como representantes de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (APA) y los directores de Política Comercial, Salud Animal y Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).