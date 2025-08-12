MICI se reúne con Estados Unidos para avanzar en el Tratado de Promoción Comercial. MICI

Por Ana Canto El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) participa en las reuniones de los Comités Técnicos de Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y Obstáculos Técnicos al Comercio del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, que se llevan a cabo en Washington D.C.

En la reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, las delegaciones de ambos países analizaron prácticas regulatorias para garantizar que el comercio cumpla con altos estándares de calidad e inocuidad. La delegación panameña destacó la importancia de agilizar la aprobación de requisitos para facilitar el acceso de productos nacionales, especialmente frutas y vegetales, al mercado estadounidense.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse