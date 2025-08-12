Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 17:59

MICI se reúne con Estados Unidos para avanzar en el Tratado de Promoción Comercial

El MICI informó que ambos países analizaron prácticas regulatorias para garantizar que el comercio cumpla con altos estándares de calidad e inocuidad.

Por Ana Canto

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) participa en las reuniones de los Comités Técnicos de Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y Obstáculos Técnicos al Comercio del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, que se llevan a cabo en Washington D.C.

En la reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, las delegaciones de ambos países analizaron prácticas regulatorias para garantizar que el comercio cumpla con altos estándares de calidad e inocuidad. La delegación panameña destacó la importancia de agilizar la aprobación de requisitos para facilitar el acceso de productos nacionales, especialmente frutas y vegetales, al mercado estadounidense.

La representación panameña está integrada por Linda Castillo, jefa de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales; Ruth Harding y Daniel Tejada, también de esa oficina; Michael Troestch, de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del MICI; así como representantes de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (APA) y los directores de Política Comercial, Salud Animal y Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

