EE.UU. exige justicia por la muerte del senador Miguel Uribe

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, exigió justicia este lunes tras el fallecimiento del precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe, quien permaneció dos meses en cuidados intensivos y se sometió a múltiples cirugías antes de su deceso.
EE.UU. pide justicia por la muerte del senador colombiano
"Estados Unidos se solidariza con su familia y con el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en el reclamo de justicia contra los responsables", expresó Rubio a través de la red social X.
La muerte de Uribe ha generado reacciones de solidaridad y llamados a esclarecer los hechos por parte de gobiernos y organismos internacionales.