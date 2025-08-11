EE.UU. exige justicia por la muerte del senador Miguel Uribe

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, exigió justicia este lunes tras el fallecimiento del precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe , quien permaneció dos meses en cuidados intensivos y se sometió a múltiples cirugías antes de su deceso.

EE.UU. pide justicia por la muerte del senador colombiano

La muerte de Uribe ha generado reacciones de solidaridad y llamados a esclarecer los hechos por parte de gobiernos y organismos internacionales.