EE.UU. exige justicia por la muerte del senador Miguel Uribe

Marco Rubio expresó solidaridad con Colombia y pidió justicia por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, tras dos meses hospitalizado.

Noemí Ruíz
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, exigió justicia este lunes tras el fallecimiento del precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe, quien permaneció dos meses en cuidados intensivos y se sometió a múltiples cirugías antes de su deceso.

“Estados Unidos se solidariza con su familia y con el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en el reclamo de justicia contra los responsables”, expresó Rubio a través de la red social X. “Estados Unidos se solidariza con su familia y con el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en el reclamo de justicia contra los responsables”, expresó Rubio a través de la red social X.

La muerte de Uribe ha generado reacciones de solidaridad y llamados a esclarecer los hechos por parte de gobiernos y organismos internacionales.

