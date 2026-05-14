Quienes no paguen pensión alimentaria no podrán entrar a estadios en Argentina.

El Gobierno argentino restringió este miércoles el ingreso a estadios de fútbol a personas inscritas en registros de deudores de pensiones alimentarias destinadas a hijos menores de edad, una medida que ya regía en algunas jurisdicciones y que ahora se incorpora al sistema de control a nivel nacional.

La decisión, oficializada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional publicada este miércoles en el Boletín Oficial, modifica una normativa que dio origen al programa 'Tribuna Segura', que regula la aplicación de restricciones de concurrencia administrativa en espectáculos futbolísticos.

Los deudores alimentarios son personas que incumplen, de manera total o parcial, con el pago de la cuota alimentaria fijada judicialmente para sus hijos.

Según el texto oficial, los estadios podrán restringir el ingreso a quienes “se encontraren inscritos en un Registro Público de Alimentantes Morosos, o su equivalente, de conformidad con la normativa local”.

La resolución, que se prevé afecte a unas 13.000 personas, agrega que la restricción permanecerá vigente “mientras continúe vigente la situación que le dio origen”.

"Los deudores alimentarios morosos no entran más a las canchas", expresó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en una publicación en la red social X, en la que agregó: "El que no cumple con sus hijos, afuera".

Hasta ahora, el programa 'Tribuna Segura' permitía restringir la entrada a personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados a espectáculos deportivos, así como a quienes hubieran protagonizado conductas violentas o generaran riesgos para la seguridad pública.

También incluía a quienes se encuentren vinculados en situaciones de disturbios en la vía pública o hechos que afectaran el orden público, incluso en manifestaciones o concentraciones fuera de los estadios.

FUENTE: EFE