Quienes no paguen pensión alimentaria no podrán entrar a estadios en Argentina.

El Gobierno argentino restringió este miércoles el ingreso a estadios de fútbol a personas inscritas en registros de deudores de pensiones alimentarias destinadas a hijos menores de edad, una medida que ya regía en algunas jurisdicciones y que ahora se incorpora al sistema de control a nivel nacional.
Los deudores alimentarios son personas que incumplen, de manera total o parcial, con el pago de la cuota alimentaria fijada judicialmente para sus hijos.
Según el texto oficial, los estadios podrán restringir el ingreso a quienes “se encontraren inscritos en un Registro Público de Alimentantes Morosos, o su equivalente, de conformidad con la normativa local”.
La resolución, que se prevé afecte a unas 13.000 personas, agrega que la restricción permanecerá vigente “mientras continúe vigente la situación que le dio origen”.
"Los deudores alimentarios morosos no entran más a las canchas", expresó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en una publicación en la red social X, en la que agregó: "El que no cumple con sus hijos, afuera".
Hasta ahora, el programa 'Tribuna Segura' permitía restringir la entrada a personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados a espectáculos deportivos, así como a quienes hubieran protagonizado conductas violentas o generaran riesgos para la seguridad pública.
También incluía a quienes se encuentren vinculados en situaciones de disturbios en la vía pública o hechos que afectaran el orden público, incluso en manifestaciones o concentraciones fuera de los estadios.
FUENTE: EFE