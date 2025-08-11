Miguel Uribe: fallece senador colombiano tras dos meses en UCI

La madrugada del lunes 11 de agosto de 2025 falleció el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, después de una prolongada lucha por su vida que se extendió por más de dos meses en la unidad de cuidados intensivos. Uribe, de 39 años, fue gravemente herido el 7 de junio en un mitin en Bogotá, donde recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna, y fue sometido a múltiples cirugías en la Clínica Fundación Santa Fe.

Pese a que mostró breves signos de mejoría durante julio, su condición empeoró tras sufrir una hemorragia en el sistema nervioso central, complicación que finalmente resultó irreversible.

Esposa de Miguel Uribe confirma su fallecimiento

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1954863443225215360?s=19&partner=&hide_thread=false La madrugada de este lunes falleció el precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe, quien luchó por su vida durante dos meses en la unidad de cuidados intensivos y atravesó múltiples cirugías, tras ser atacado con un arma de fuego en un mitin político.



Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó su deceso a través de un sentido mensaje publicado en Instagram, en el que expresó: “Siempre serás el amor de mi vida... Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame…”

El ataque fue atribuido a un adolescente de 14 años, detenido en el momento, y se investiga si fue orquestado por una red criminal como atentado político. La noticia ha conmocionado a Colombia y revive dolorosos recuerdos de episodios de violencia política del pasado.