IFARHU prioriza pagos atrasados de becas y créditos educativos

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ), Carlos Godoy, reveló que la institución enfrenta una deuda acumulada con miles de beneficiarios, que abarca pagos pendientes desde 2021 hasta 2025.

Según Godoy, de los cerca de 800 mil becarios, unos 153 mil corresponden al programa de seguro educativo, con una deuda estimada de 35 millones de dólares solo en ese rubro. Además, explicó que el pago uno destinado a universitarios y estudiantes con discapacidad representa alrededor de 12 millones de dólares, mientras que el presupuesto global pendiente asciende a 112 millones de dólares.

El funcionario, quien asumió el cargo hace dos meses, afirmó que también se encontraron atrasos en el pago a proveedores, funcionarios y beneficiarios de créditos educativos que sí han cumplido con sus cuotas.

IFARHU busca ponerse al día con pagos atrasados de becas

"Tampoco puedes pagar a los que están fracasados, en más, nosotros lo que estamos haciendo es que en la medida en que se genera el pago se va enviando, porque si yo pago trimestralmente tendría que esperar tres meses para acumularlos todos y después desembolsar. Nos estamos… pic.twitter.com/GxzlbstJUu — Telemetro Reporta (@TReporta) August 11, 2025

Godoy señaló que el IFARHU ha optado por realizar desembolsos a medida que se generan los fondos, en lugar de esperar los ciclos trimestrales. También indicó que se está priorizando a estudiantes por graduarse, beneficiarios en el extranjero y casos de mayor vulnerabilidad.

Con un crédito adicional aprobado recientemente por 94 millones de dólares, el director aseguró que se trabaja para honrar los pagos correspondientes a dos concursos de becas y que ya se están planificando previsiones presupuestarias para 2026 con el fin de evitar nuevas crisis de pago.

El director del IFARHU no descartó en hacer reducción del personal como parte de la contención de gasto del gobierno central es decir como mínimo del 10%.