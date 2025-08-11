Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2025 - 12:41

CSS responde a las jubilaciones de hasta 100 % para jueces y magistrados de Panamá

El director de la CSS reaccionó ante os nuevos montos de jubilación para los jueces y magistrados, incluyendo la CSJ.

Ana Canto
Por Ana Canto

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, indicó que a la institución no le compete el análisis ni la aprobación de los nuevos montos de jubilación para los jueces y magistrados, incluyendo los magistrados de a Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“No le compete a la Caja de Seguro Social", destacó Mon, al señalar que, cuando cada persona alcance la edad de jubilación, se le otorgarán los montos indicados. Las remuneraciones adicionales deben ser otorgadas mediante el presupuesto de cada institución.

Por su parte, diputados han señalado que la Comisión de Presupuesto, a través de las vistas presupuestarias debe analizar este aumento.

Jueces y magistrados acuerdan jubilarse con el 100 % de su salario

Mediante el Acuerdo N°407 del 18 de julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la creación de un fondo de compensación de retiro para jueces y magistrados que cubrirá desde el 100 % hasta el 40% de su salario.

Porcentaje de retiro para jueces y magistrados

  • Magistrados y magistradas de la CSJ: se jubilarán con el 100 % de su último salario devengado.
  • Magistrados de Tribunales Superiores: se jubilarán con el 60 % de su último salario
  • Jueces de circuito: se jubilarán con el 50 % de su último salario devengado.
  • Jueces municipales: se jubilarán con el 40 % de su último salario.
