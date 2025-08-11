CSS responde a las jubilaciones de hasta 100 % para jueces y magistrados de Panamá.

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, indicó que a la institución no le compete el análisis ni la aprobación de los nuevos montos de jubilación para los jueces y magistrados, incluyendo los magistrados de a Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por su parte, diputados han señalado que la Comisión de Presupuesto, a través de las vistas presupuestarias debe analizar este aumento.
Jueces y magistrados acuerdan jubilarse con el 100 % de su salario
Mediante el Acuerdo N°407 del 18 de julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la creación de un fondo de compensación de retiro para jueces y magistrados que cubrirá desde el 100 % hasta el 40% de su salario.
Porcentaje de retiro para jueces y magistrados
- Magistrados y magistradas de la CSJ: se jubilarán con el 100 % de su último salario devengado.
- Magistrados de Tribunales Superiores: se jubilarán con el 60 % de su último salario
- Jueces de circuito: se jubilarán con el 50 % de su último salario devengado.
- Jueces municipales: se jubilarán con el 40 % de su último salario.