Jueces y magistrados acuerdan jubilarse con el 100 % de su salario.

Mediante el Acuerdo N°407 del 18 de julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la creación de un fondo de compensación de retiro para jueces y magistrados , que cubrirá desde el 100 % hasta el 40% de su salario.

Según el documento, a partir de la fecha, todo juez o magistrado titular que alcance el derecho a la jubilación recibirá una compensación económica proporcional al nivel de responsabilidad asumido en el servicio al país.

Asimismo, dicha compensación económica conlleva el derecho a percibir la totalidad o un porcentaje de la suma correspondiente al último salario devengado. Para ello, la Caja de Seguro Social (CSS) asumirá el límite de las pensiones que de acuerdo con la ley corresponda al juez o magistrado, mientras que el resto, deberá ser cubierto por la institución.

Porcentaje de retiro para jueces y magistrados

Magistrados y magistradas de la CSJ: se jubilarán con el 100 % de su último salario devengado.

Magistrados de Tribunales Superiores: se jubilarán con el 60 % de su último salario

Jueces de circuito: se jubilarán con el 50 % de su último salario devengado.

Jueces municipales: se jubilarán con el 40 % de su último salario.

Nota publicada con el apoyo de la publicación en X del periodista de ECO y TReporta, Félix Antonio Chávez.