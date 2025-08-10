CSS establece tiempo límite de pensión en caso de que el cotizante muera

El director de la Caja de Seguro Social (CSS) , Dino Mon Vásquez, explicó cómo funcionará la herencia de fondos en el marco del nuevo Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria, así como el plazo para que los asegurados decidan si migran desde el Sistema Solidario o el Sistema Mixto.

“Si mueres antes de la edad de jubilación, tu viuda o viudo recibe por cinco años ese 50% y tus hijos reciben el 20% hasta que lleguen a los 18 años. Luego de eso, si sobra dinero en la cuenta, se le da a tus beneficiarios lo que sobró”, precisó Mon.

Plazo para decidir el sistema en la CSS

Los asegurados tendrán hasta el 18 de agosto de 2026 para decidir si permanecen en el sistema actual o migran al Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria, el cual fue adicionado como opción dentro de la herramienta digital Mi Retiro Seguro.

Esta plataforma permite a los usuarios consultar el estimado de su pensión, validar datos y simular los beneficios en cada modalidad, con el fin de tomar una decisión informada.

Mon recalcó que el objetivo de este cambio es garantizar transparencia en los aportes, asegurar que los fondos tengan un respaldo real y ofrecer mejores garantías para los beneficiarios en caso de fallecimiento del asegurado antes de su jubilación.