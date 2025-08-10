Mi Retiro Seguro: CSS capacita a colaboradores en uso de la herramienta digital

La Caja de Seguro Social ( CSS ) lleva a cabo, a nivel nacional, jornadas de capacitación para sus colaboradores sobre el uso de la herramienta digital Mi Retiro Seguro, disponible en la plataforma Mi Caja Digital.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, explicó que el objetivo es que “todos los colaboradores puedan replicar el conocimiento adquirido a los asegurados”, sumando el apoyo de los orientadores especializados.

Durante los días 6, 7 y 8 de agosto, participaron 5,581 colaboradores de agencias administrativas y unidades ejecutoras de salud en todo el país. Las jornadas abarcaron provincias como Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Este, Chiriquí, Bocas del Toro, Colón y Panamá Centro.

Mi Retiro Seguro de la CSS @CSS

En las tres fechas, la asistencia fue significativa e incluyó tanto a personal administrativo como de salud. El programa ofreció explicaciones prácticas sobre acceso a la plataforma, validación de datos y uso de la calculadora de pensiones, con el fin de que los colaboradores orienten a los asegurados de forma clara y precisa.

La herramienta Mi Retiro Seguro permite a los usuarios conocer su estimado de pensión según sus cuotas registradas, así como detectar y reportar diferencias salariales. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de transformación digital de la CSS para agilizar trámites y mejorar la atención a la población asegurada.

La Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas reafirmó su compromiso de continuar con las capacitaciones y promover el uso de herramientas tecnológicas que modernizan la gestión institucional y garantizan un servicio más eficiente.