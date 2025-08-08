CSS confirma pago a jubilados y pensionados el 20 de agosto, con bono permanente de B/.50

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que la segunda quincena de pagos a jubilados y pensionados se realizará el miércoles 20 de agosto, fecha en la que también podría efectuarse el segundo desembolso del bono permanente de B/.50.00, establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

Este bono es parte de un programa de apoyo económico que beneficia a más de 300 mil panameños que han servido al país y forman parte del sistema de jubilación y pensión.

CSS confirma pago a jubilados y pensionados cobran el 20 de agosto

El primer pago del bono se realizó en abril de este año, y este segundo coincidirá con la fecha habitual de quincena para este grupo de beneficiarios.

Modalidades de pago:

ACH (depósito bancario): El monto será acreditado automáticamente el 20 de agosto.

El monto será acreditado automáticamente el 20 de agosto. Pago por cheque: Deberá cobrarse ese mismo día en los centros de pago habilitados por la CSS.

La institución recomienda a los beneficiarios consultar el calendario anual de pagos y mantenerse informados a través del sitio oficial www.css.gob.pa.