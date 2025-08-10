MiAmbiente y más de 200 voluntarios limpian Playa La Barqueta en Chiriquí

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizó una jornada de limpieza en el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola y en la desembocadura de Boca de Hacha, en la provincia de Chiriquí, con la participación de más de 200 voluntarios y 42 organizaciones.
La actividad se llevó a cabo como parte de las acciones para la protección de la temporada de desove de tortugas marinas, que cada año llegan a estas costas para anidar.
MiAmbiente destacó que estas jornadas son esenciales para reducir la contaminación en las playas y garantizar un entorno seguro para la fauna marina, especialmente para las tortugas, cuya supervivencia se ve amenazada por la presencia de desechos sólidos.