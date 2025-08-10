Chiriquí Nacionales -  10 de agosto de 2025 - 16:34

MiAmbiente y más de 200 voluntarios limpian Playa La Barqueta en Chiriquí

MiAmbiente, junto a 200 voluntarios y 42 organizaciones, limpió Playa La Barqueta y Boca de Hacha para proteger el desove de tortugas marinas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizó una jornada de limpieza en el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola y en la desembocadura de Boca de Hacha, en la provincia de Chiriquí, con la participación de más de 200 voluntarios y 42 organizaciones.

MiAmbiente, junto a 200 voluntarios y 42 organizaciones

La actividad se llevó a cabo como parte de las acciones para la protección de la temporada de desove de tortugas marinas, que cada año llegan a estas costas para anidar.

MiAmbiente destacó que estas jornadas son esenciales para reducir la contaminación en las playas y garantizar un entorno seguro para la fauna marina, especialmente para las tortugas, cuya supervivencia se ve amenazada por la presencia de desechos sólidos.

