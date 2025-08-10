MiAmbiente libera 45 neonatos de tortugas carey y baula en San San Pond Sak

Guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) liberaron 12 neonatos de tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y 33 de tortuga baula (Dermochelys coriacea) en el Parque Nacional San San Pond Sak, en la provincia de Bocas del Toro.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La actividad forma parte de los esfuerzos para reforzar la conservación de especies en peligro crítico de extinción, protegidas por convenios internacionales y la legislación panameña.

Guardaparques de MiAmbiente, liberaron 45 crías de tortugas carey y baula

Ambas especies enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat, la contaminación marina y la caza furtiva de huevos, por lo que estas liberaciones contribuyen a aumentar sus posibilidades de supervivencia en el medio natural.

El Parque Nacional San San Pond Sak es un importante refugio de biodiversidad, reconocido por su papel en la protección de manglares, humedales y fauna marina del Caribe panameño.