15 de agosto: Fundación de Panamá La Vieja, ¿feriado nacional o día libre solo en la capital?

El próximo viernes 15 de agosto se conmemorará la fundación de Panamá La Vieja , con diversas actividades en la ciudad capital, como visitas al Sitio Arqueológico de Panamá Viejo y desfiles de bandas independientes.

Ese día, los estudiantes de colegios oficiales y particulares del distrito de Panamá no tendrán clases, y las instituciones públicas permanecerán cerradas. Sin embargo, esta medida aún no ha sido oficializada mediante decreto ejecutivo.

Fundación de Panamá La Vieja: ¿Por qué no es feriado nacional el 15 de agosto?

El 15 de agosto no es feriado nacional, sino una fecha conmemorativa que aplica principalmente en la ciudad de Panamá. Tradicionalmente, se suspenden labores en el distrito, pero en el resto del país las actividades continúan con normalidad.

Sitio Arqueológico Panamá Viejo.jpg Archivo

Origen de la Fundación de Panamá La Vieja

Panamá La Vieja fue fundada el 15 de agosto de 1519 por el español Pedrarias Dávila, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de la Asunción. Es reconocida como el primer asentamiento europeo en la costa pacífica del continente americano.

Hoy, en el área arqueológica de Panamá Viejo aún se conservan vestigios de edificaciones históricas como las Casas Reales, la Catedral, la Plaza Mayor, la Iglesia y Convento de La Merced, el Hospital San Juan de Dios y el Puente del Rey.

Esta fecha no solo recuerda la historia de la ciudad, sino que también fomenta la valoración de su patrimonio cultural, reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.