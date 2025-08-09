Panamá Nacionales -  9 de agosto de 2025 - 16:34

AAUD realizará operativos de limpieza en Panamá Viejo

La AAUD informó que realizará operativos de limpieza y recolección en conmemoración de la fundación de Panamá La Vieja.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informó que realizará operativos de limpieza y recolección en conmemoración de la fundación de Panamá La Vieja, con el objetivo de resaltar su valor histórico y turístico, en áreas como Puente del Rey, Panamá Viejo, entre otros puntos.

Calendario de operativos de limpieza en Panamá Viejo

Lunes 11 y martes 12 de agosto

  • Relleno con tosca en áreas críticas

Miércoles 13 de agosto

  • Operativos en Puente del Rey, Ruinas de Panamá La Vieja y la ruta turística.

Jueves 14 de agosto

  • Operativos en Villa del Rey, Área del Colegio Kilpatrick, Vía Principal hasta la Iglesia Católica.

Viernes 15 de agosto

  • Panamá Viejo centro desde la iglesia hasta la intercepción de Parque Lefevre y el Centro de Visitantes.

Sábado 16 y domingo 17 de agosto

  • Limpieza de rutas anteriores
