AAUD realizará operativos de limpieza en Panamá Viejo.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informó que realizará operativos de limpieza y recolección en conmemoración de la fundación de Panamá La Vieja, con el objetivo de resaltar su valor histórico y turístico, en áreas como Puente del Rey, Panamá Viejo, entre otros puntos.
Miércoles 13 de agosto
- Operativos en Puente del Rey, Ruinas de Panamá La Vieja y la ruta turística.
Jueves 14 de agosto
- Operativos en Villa del Rey, Área del Colegio Kilpatrick, Vía Principal hasta la Iglesia Católica.
Viernes 15 de agosto
- Panamá Viejo centro desde la iglesia hasta la intercepción de Parque Lefevre y el Centro de Visitantes.
Sábado 16 y domingo 17 de agosto
- Limpieza de rutas anteriores