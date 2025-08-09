Calendario escolar 2025: el día libre del segundo trimestre será esta semana

El viernes 15 de agosto, los estudiantes del distrito de Panamá no asistirán a sus centros educativos debido a la conmemoración de la fundación de Panamá La Vieja, ocurrida en 1519. Las clases se reanudarán el lunes 18 de agosto, según el calendario escolar 2025.
Actualmente, en la zona de Panamá Viejo, parte de la ciudad de Panamá donde se ubica el sitio arqueológico, se conservan las ruinas de lo que fueron las Casas Reales, la Catedral, la Plaza Mayor, la Iglesia y Convento de La Merced, el Hospital San Juan de Dios, el Puente del Rey, entre otras construcciones históricas.
Calendario Escolar 2025
Segundo trimestre
- Del lunes 23 de junio al viernes 12 de septiembre de 2025 (12 semanas).
Receso escolar
- Del lunes 15 de septiembre al viernes 19 de septiembre de 2025 (1 semana).
Tercer trimestre
- Del lunes 22 de septiembre al viernes 19 de diciembre de 2025 (13 semanas).
- Días libres: 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre (Fiestas Patrias), 8 de diciembre (Día de las Madres), 20 de diciembre (Declarado Día de Duelo Nacional) y 25 de diciembre (Navidad).
Periodo de balance y graduaciones de los estudiantes
- Del lunes 22 de diciembre al martes 30 de diciembre (1 semana).