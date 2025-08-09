Calendario escolar 2025: el día libre del segundo trimestre será esta semana

Calendario escolar 2025. MEDUCA

Por Ana Canto El viernes 15 de agosto, los estudiantes del distrito de Panamá no asistirán a sus centros educativos debido a la conmemoración de la fundación de Panamá La Vieja, ocurrida en 1519. Las clases se reanudarán el lunes 18 de agosto, según el calendario escolar 2025.

¿Cuándo fue fundada Panamá La Vieja? La antigua ciudad de Panamá La Vieja fue fundada el 15 de agosto de 1519 por el español Pedrarias Dávila, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de la Asunción. Es considerada el primer asentamiento europeo en la costa pacífica del continente americano.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse