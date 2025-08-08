Calendario del MEDUCA confirma fecha de vacaciones del segundo trimestre 2025

De acuerdo con el calendario escolar oficial del Ministerio de Educación de Panamá ( MEDUCA ) , el segundo trimestre del año lectivo 2025, iniciado el 23 de junio, culminará el viernes 12 de septiembre tras 14 semanas de clases reglamentarias.

El receso escolar se realizará del lunes 15 al viernes 19 de septiembre, ofreciendo un período de descanso a estudiantes y docentes de todo el país. Este tiempo forma parte de la organización académica anual, que incluye pausas estratégicas tras cada trimestre para promover el bienestar y el rendimiento de la comunidad educativa.

Calendario del MEDUCA confirma fecha de vacaciones

El tercer trimestre se extenderá del lunes 22 de septiembre hasta el martes 30 de diciembre, periodo en el que se desarrollarán las evaluaciones finales, actividades institucionales y actos de graduación, marcando el cierre del año escolar 2025.

El MEDUCA resaltó que estos espacios de descanso son esenciales para fortalecer la salud mental, la motivación y el aprendizaje de estudiantes y docentes antes de encarar la última etapa del ciclo escolar.