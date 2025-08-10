Presidente Mulino preside histórica sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Un total de 72 países confirmaron su participación para la primera reunión de alto nivel que Panamá convoca este lunes en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. La sesión, que estará presidida por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se enfocará en la seguridad marítima internacional, un tema clave para el comercio global y la economía mundial.

Desde el 1 de agosto, Panamá asumió la Presidencia del Consejo de Seguridad, uno de los tres órganos más importantes de la ONU, destacándose por su liderazgo en la agenda internacional.

Durante la reunión, el presidente Mulino coordinará el debate y expondrá sobre los desafíos que enfrenta la industria marítima, así como el aporte de Panamá al mundo a través del Canal de Panamá, su reconocido registro naviero y su rol como centro logístico regional con puertos estratégicos.

Participación de países y líderes internacionales

Además de los 15 miembros permanentes y no permanentes del Consejo entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia y Francia, se han inscrito para asistir naciones como India, Chile, Brasil, México, Japón, Alemania, Ucrania, Italia, Argentina y Cuba, junto a otros 62 países.

Entre los expositores externos destacados figuran:

Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá

Valdecy Urquiza, secretario general de Interpol

Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI) y panameño