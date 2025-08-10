Coclé Nacionales -  10 de agosto de 2025 - 16:45

¡Penonomé sin agua! IDAAN informa que planta potabilizadora opera al 55%

IDAAN trabaja para restablecer el suministro y pide uso racional del agua potable por trabajos en la planta potabilizadora de Penonomé, en Coclé.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Penonomé, ubicada en la provincia de Coclé, opera actualmente a un 55% de su capacidad debido a una incidencia presentada en la bomba #1 de la toma de agua cruda.

Especialistas del IDAAN están trabajando de manera continua para resolver la situación lo antes posible y restablecer el suministro de agua potable a toda la población afectada.

El restablecimiento del servicio será progresivo, conforme los niveles de los tanques de reserva de la planta alcancen el nivel adecuado. Mientras tanto, en algunos sectores del acueducto se podrá percibir falta de suministro en ciertos momentos del día, y en otros sectores se presentarán bajas presiones.

Por su parte, otras zonas mantendrán un suministro constante gracias al aporte de pozos profundos que complementan la red.

