¡Penonomé sin agua! IDAAN informa que planta potabilizadora opera al 55%

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que la planta potabilizadora de Penonomé, ubicada en la provincia de Coclé, opera actualmente a un 55% de su capacidad debido a una incidencia presentada en la bomba #1 de la toma de agua cruda.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Especialistas del IDAAN están trabajando de manera continua para resolver la situación lo antes posible y restablecer el suministro de agua potable a toda la población afectada.

IDAAN trabaja para restablecer el suministro y pide uso racional del agua potable

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1954628729411707391&partner=&hide_thread=false La planta potabilizadora de Penonomé opera al 55% debido a una incidencia en la bomba de la toma de agua cruda. @IDAANinforma pic.twitter.com/F3na9ZJ4AF — Telemetro Reporta (@TReporta) August 10, 2025

El restablecimiento del servicio será progresivo, conforme los niveles de los tanques de reserva de la planta alcancen el nivel adecuado. Mientras tanto, en algunos sectores del acueducto se podrá percibir falta de suministro en ciertos momentos del día, y en otros sectores se presentarán bajas presiones.

Por su parte, otras zonas mantendrán un suministro constante gracias al aporte de pozos profundos que complementan la red.